Papa Francesco | “Leggi ingiuste | l’omosessualità non è un crimine”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Leche criminalizzanosono “” secondo. Il Pontefice ha spiegato che Dio “ama tutti i suoi figli come sono” ed ha invitato i vescovi cattolici che accogliere nella Chiesa le persone Lgbt.: “Distinguiamo tra peccato e” “Essere omosessuali non è un. Sì, è un peccato, va bene: ma prima L'articolo proviene da Inews24.it.

Bergoglio critica le leggi che criminalizzano l'omosessualità come "...

