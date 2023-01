Papa Francesco | la frase sulle condizioni di salute | Sto bene ma | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)ha affermato di non aver nemmeno preso in considerazione l'emanazione di norme per regolare le future dimissionili: "Non ci ho pensato, non h pensato neanche di scrivere un testamento su di me". Nella sua prima intervista dalla morte il 31 dicembre didetto XVI ,ha affrontato la sua, i suoi critici e la fase successiva del suo pontificato, che segna il suo decimo anniversario a marzo senza l'ombra didetto sullo sfondo. “Sono in buona. Per la mia età, sono normale", ha detto martedì il pontefice 86enne. “Potrei morire domani, ma è sotto controllo. Sono in buona", ha detto all'Associated Press con il suo tipico senso dell'umorismo. Poi sul suo rapporto con Ratzinger: "Ho perso ...