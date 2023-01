Papa Francesco | ' Essere omosessuali non è un crimine | siamo tutti figli di Dio Le critiche? Me lo dicano in faccia'

Contro le persone con disabilità , in concomitanza con un'omelia diche invitava a considerare la disabilità come una sfida per costruire insieme una società più inclusiva. E in ...10.17: essere omosessuali non è crimine Le recenti critiche da ambienti ecclesiastici sono state per"come un'eruzione cutanea che infastidisce un po'", ma se ci sono, "si facciano in faccia",...

Papa Francesco: “Le omelie sono un disastro. Non è una conferenza, non più di 10 minuti” Il Fatto Quotidiano

Il Papa: comunicare col cuore in un tempo di contrapposizioni Vatican News - Italiano

Il Papa: «Parlare con il cuore aiuta la pace» Diocesi di MIlano

Giornata delle comunicazioni, il Papa: saper parlare con il cuore Avvenire

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effe ...Papa Francesco ha criticato le leggi che criminalizzano l'omosessualità come «ingiuste», affermando che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato i vescovi cattolici ad accogliere le ...