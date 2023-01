Papa Francesco | Essere omosessuali non è un crimine | ma è un peccato

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)ha criticato le leggi che criminalizzano l'tà come "ingiuste", affermando che dio ama tutti i suoi figli così come sono, e ha invitato i vescovi cattolici ad accogliere le persone Lgbtq nella...

E su questo punto la Chiesa Cattolica può fare molto nelle migliaia di parrocchie sparse in tutto il Paese ricordando, per esempio, la scomunica ai mafiosi pronunciata danel giugno ..., in procinto di partire, le 107 associazioni hanno inviato una lettera , con la richiesta che dia voce al grido della popolazione congolese facendo conoscere le sue sofferenze e al ...

Il Papa: comunicare col cuore in un tempo di contrapposizioni Vatican News - Italiano

Papa Francesco: “Le omelie sono un disastro. Non è una conferenza, non più di 10 minuti” Il Fatto Quotidiano

Papa Francesco, «Io sto bene anche se potrei morire domani. Ratzinger Ho perso un papà» Corriere TV

"Sono in buona salute". Papa Francesco non pensa alle dimissioni AGI - Agenzia Italia

Papa Sisto IV il 18 aprile 1474 con la bolla Pro excellenti, istituiva la Diocesi di Casale ricavandone il territorio dalle diocesi di Vercelli (oggi arcidiocesi) e di Asti e l’anno in corso vedrà già ...Questo il tema del messaggio del Papa per la 97ª Giornata missionaria mondiale, il prossimo 22 ottobre, diffuso oggi, 25 gennaio. Il riferimento è al racconto dei discepoli di Emmaus, nel Vangelo di ...