Papa Francesco | “Essere gay non è un crimine Alcuni Vescovi sbagliano su questo”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Città del Vaticano –torna a parlare in difesa degli omossessuali criticando le leggi che criminalizzano l’omosessualità come “ingiuste”, affermando che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato icattolici ad accogliere le persone Lgbtq+ nella Chiesa. “omosessuali non è un”, ha detto ilin un’intervista con l’Associated Press., che nella stessa intervista parla anche del futuro delto e delle dimissioni future dei Pontefici (leggi qui) ha riconosciuto che icattolici in alcune parti del mondo sostengono leggi che criminalizzano l’omosessualità o discriminano la comunità Lgbtq+, e lui stesso ha fatto riferimento alla questione in termini di “peccato”. Ma ha ...