Papa Francesco contro le omelie lunghe | spesso le prediche ‘sono un disastro’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Per favore, lesono un disastro. A volte io sento qualcuno: ‘Sì, sono andato a messa in quella parrocchia. Sì, una buona lezione di filosofia, 40, 45 minuti’. Otto, dieci: non di più! E sempre un pensiero, un affetto e un’immagine. La gente si porti qualcosa a casa. Nell’Evangelii gaudium ho voluto sottolineare questo. E l’ho detto tante volte, perché è una cosa che non finiamo di capire: l’omelia non è una conferenza. E’ un sacramentale. I luterani dicono che un sacramento è un sacramentale – credo che siano i luterani –; è un sacramentale, non è una conferenza. La si prepara in preghiera, la si prepara con spirito apostolico. Per favore, le, che sono un disastro, in genere”. Hanno riscosso numeroso successo, soprattutto sui social, queste parole diai partecipanti al corso “Vivere in ...