Ilsi è anche espresso sullee sul rapporto conBenedetto. L'atteggiamento di critica al pontificato "non lo riferirei a Benedetto, ma a causa dell'usura di un governo di dieci ...All'inizio, la sua elezione è stata accolta con un senso di "sorpresa" per unsudamericano, poi è arrivato il disagio "quando hanno iniziato a vedere i miei difetti e non gli sono piaciuti", ha ...

Papa Francesco: "Per la mia età sono in buona salute. Le critiche Me le dicano in faccia" RaiNews

Papa, critiche al Pontificato "Chiedo solo che me le dicano in faccia" Gazzetta del Sud

“Bergoglio Papa Ratzinger non se lo aspettava”: nel libro di padre Georg la sorpresa di… Il Fatto Quotidiano

L’Angelus di papa Francesco era una risposta alle critiche di padre Georg Gänswein Il Post

Gänswein scuote il Vaticano: “Distruggere carte di Ratzinger”. Papa: “Dio è nel silenzio” Sky Tg24

In un'intervista ad Ap il Pontefice parla anche delle leggi contro l'omosessualità: "Sono ingiuste, non è un crimine" dice, invitando i vescovi ad accogliere le persone Lgbtq nella Chiesa. Con la Cina ...Per il Pontefice le leggi che criminalizzano i gay sono "ingiuste" e riconosce che alcuni vescovi discriminano la comunità Lgbtq. "Devono avere un processo di conversione" ...