Pantheon | 5 curiosità che in pochi conoscono su uno dei monumenti più famosi e visitati di tutta Roma

Leggi su funweek

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Per chi viene auna visita alè d’obbligo. Il tempio “del Cielo” – o “di tutti gli Dei” come suggerisce l’etimologia greca – ha ispirato la costruzione di molti altri edifici sparsi per il mondo, come il British Museum e la biblioteca della Columbia University di New York.via questo edificio è unico. Siete sicuri di conoscerlo a fondo?: dove si trova e chi l’ha costruito Ilè un edificio risalente all’antica, più precisamente al 27 a.C. . È situato a Piazza della Rotonda, nel rione Pigna (IX) del Centro storico della Capitale, fra Via del Corso e Piazza Navona. La sua particolare collocazione – al centro di quello che era il Campo Marzio – lo rende raggiungibile solo a piedi. Fu fatto costruire da Marco Vipsanio ...