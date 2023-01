Panico nella stazione di piazza Garibaldi | lite e coltellate davanti ai pendolari

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutotra due stranieri senza fissa dimora, uno è stato accoltellato ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, medicato e dimesso nel giro di poche ore. L’episodio è avvenuto all’interno delladella Circumvesuviana dia Napoli intorno alle 18,alla presenza di decine di persone. Momenti diprima dell’intervento del personale dellae della polizia ferroviaria presente. Indagini in corso per rintracciare l’aggressore. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

in Germania. Due persone sono rimaste uccise e cinque ferite in un attacco con il coltello a ... un uomo ha attaccato i passeggeri poco prima delle 15, prima che il treno arrivassestazione ...Qui potrete cliccare sopra, in particolare sul tasto 'Chiedi riesame' e compilare la nota... "è cancerogeno" - Consumatori nelIl diabete è contagioso L'incredibile scoperta rivoluziona ...

Panico nella stazione di piazza Garibaldi, lite e coltellate davanti ai ... anteprima24.it

Panico al GF Vip: topi grossi come pantegane – Video DavideMaggio.it

Gf Vip, panico in casa: urla e terrore tra i concorrenti Donna Glamour

Panico al GF Vip | topi grossi come pantegane – Video Zazoom Blog

Ciclisti in contromano nel traffico seminano il panico Quotidiano Motori

Coach Patrizia Panico ha parlato ai canali ufficiali viola nel post gara di Fiorentina-Milan, partita persa dalle viola 1-0. Queste le sue parole: "Risultato che non ci piace. Ci fa ...Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono dei nuovi ‘concorrenti’, ma a quanto pare hanno quattro zampe. Puntuali come ogni anno, nel loft di Cinecittà potrebbero infatti essere arrivati i topi. Di q ...