Pamela Mastropietro ”stuprata e fatta a pezzi” Ma per Oseghale si prospetta lo sconto di pena

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Omicidio. La voce stanca, concitata, tesa: “Sono molto tesa e aspetto l’udienza di domani provando ad avere fiducia nello Stato. Non dormo più, ma in realtà sono ormai 5 anni che non riesco ad avere pace: da quando è morta. Se veramente credo che saràgiustizia? Ci sto provando, ma ho davvero paura che il carnefice di mia figlia possa uscire fuori”. A stento trattiene le lacrime mentre faceva le sue dichiarazioni nella giornata di ieri, Alessandra Verni, mamma di, la 18enne uccisa eil 30 gennaio del 2018. L’efferato omicidio era avvenuto in un appartamento a Macerata. Il suo corpo ridotto inl’avevano poi ritrovato in due valigie nelle campagne di Pollenza. La ...

È in aula indossando una maglietta sulla quale compaiono le immagini di parte del cadavere della figlia, Alessandra, la madre di, la diciottenne uccisa a Macerata nel gennaio 2018, a Perugia per l'appello bis a Innocent Oseghale. "Avete visto come me l'hanno ridotta" ha detto ai giornalisti mostrando la foto.sei una me...': gli insulti degli amici di, in presidio davanti al tribunale di Perugia, hanno accolto l'arrivo dell'imputato Innocent Oseghale in Corte d'appello. Oseghale è ...

