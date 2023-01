Pamela Mastropietro | la mamma in aula con la maglietta choc | il cadavere della figlia fatto a pezzi ' Guardate come l' hanno ridotta'

È arrivata in aula indossando una maglietta sulla quale compaiono le immagini di parte del cadavere della figlia, Alessandra, la madre di- la diciottenne uccisa a Macerata nel gennaio 2018 - oggi a Perugia per l'appello bis a Innocent Oseghale. "Avete visto come me l'hanno ridotta" ha detto ai giornalisti mostrando ...Ha scelto di indossare una maglietta bianca con su una stampa delle immagini che ritraggono il cadavere della figlia fatto a pezzi: così Alessandra Verni , madre di, è arrivata oggi in piazza Matteotti a Perugia per l'avvio del processo d'appello bis che vede imputato, per la morte della 19enne, il 33enne nigeriano Innocent Oseghale ....

PERUGIA - Si è aperto in un clima teso questa mattina a Perugia, per chiudersi quasi subito con un rinvio al 22 febbraio, il processo bis al 33enne nigeriano Innocent Oseghale, ...Macerata, 25 gennaio 2023 – Maglietta choc in tribunale per la mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa a Macerata il 30 gennaio gennaio del 2018. Alla Corte d’Assise di Perugia, oggi, infatti, ...