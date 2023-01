Pamela Mastropietro | la mamma in aula con la foto del cadavere della figlia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen — I pezzi del corpo smembrato didisposti sul tavolo dell’autopsia, stampati sopra una maglietta bianca: così si è presentata in tribunale Alessandra Verni, madrediciottenne violentata, uccisa, scuoiata, smembrata, fatta a pezzi, lavata con la candeggina, messa in due trolley e lasciata sul ciglio di una strada a Macerata il 30 gennaio 2018. Ladicon una maglietta choc Oggi, a Perugia, si è aperto il processo d’appello bis che vede imputato il 33enne nigeriano Innocent Oseghale — già condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidioragazza —, stavolta per il reato di violenza sessuale. L’immigrato è stato accolto con fischi e insulti al suo arrivo in tribunale. «Avete visto come me ...