Pamela Mastropietro | la madre in aula con la maglia della figlia fatta a pezzi | Guardate come l' hanno ridotta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Una maglietta difficile da guardare, anche soltanto con la coda dell'occhio, con tre foto che non lasciano spazio ad interpretazioni: il corpo fatto adi, la 18enne uccisa nel gennaio del 2018 a Macerata. Alessandra...

... Alessandra ( immagini che noi abbiamo scelto di oscurare, ndr ), la madre di- la diciottenne uccisa a Macerata nel gennaio 2018 - oggi a Perugia per l'appello bis a Innocent ...Ci sono stati attimi di tensione nell'aula della Corte d'assise d'appello di Perugia tra Alessandra Verni , la mamma di, e Innocent Oseghale , il nigeriano condannato all'ergastolo per aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana. La donna ha mostrato una maglietta con la foto dei resti della ...

