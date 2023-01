Pallanuoto | World Cup | Settebello in acqua a Zagabria Il ct Campagna | “Test fondamentale”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La nuovaLeague di, che d’ora in poi si chiameràCup, prenderà il via l’8 marzo (fino al 14). Dodici partecipanti, divise in due giorni da sei, si contenderanno l’accesso alla finale (a sei), che assegnerà due pass per i Mondiali 2024 in Qatar. Presente ovviamente il, inserito nel gruppo A – di scena a– insieme a Croazia, Giappone, Ungheria, Francia e Stati Uniti. Nell’altro girone – a Podgorica -, invece, ci saranno Montenegro, Serbia, Grecia, Georgia, Australia e Spagna. “Non vediamo l’ora di giocare. Sarà unin vista dei Mondiali. Non avremo molte occasioni per vederci prima di Fukuoka, perciò sarà una settimana molto importante” ha dichiarato il ct. SportFace.