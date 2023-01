Pallanuoto | Euro Cup 2023 | vittorie esterne di Savona e Trieste nell’andata dei quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si sono disputati oggi, mercoledì 25 gennaio, i match d’andata deidi finale dell’Cup 2022-di: la RNha vinto in casa dei transalpini dell’EN Tourcoing per 5-8, mentre laè passata in casa dei magiari dello Szolnoki Dózsa per 12-13. Negli altri due match in programma successi interni per gli ellenici del Panionios GSS sui romeni del CSM Oradea per 10-5 e dei magiari dell’A Hid-Vasas Plaket sui serbi del VK Sabac per 10-4. Le gare di ritorno sono in programma tra due settimane, mercoledì 8 febbraio., Coppa Italia: la Final Eight si disputerà a Genova dal 24 al 26 febbraio ANDATACUP 2022-Panionios ...