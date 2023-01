(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Campo San Beneto è uno di quegli indirizzi segreti di una Venezia un po’ defilata e poco battuta dal popolo delle vacanze. Eppure, è qui che si trovaPesaro Orfei, gioiellino del Quattrocento veneziano più famoso, forse, come. I danni provocati dalla acqua granda di un paio d’anni fa ne avevano consigliato la chiusura e un sostanziale, quanto necessario, restauro. Dopo due anni di intenso lavoro,apre nuovamente le sue porte. Col botto, verrebbe da dire: oltre al restauro e al riallestimento del piano terra e del primo piano del, infatti, la novità consiste nel recupero e nella apertura al pubblico del secondo piano dell’edificio. Restauro, restyling e allestimento,firmato dall’architetto, regista e scenografo ...

Eppure, è qui che si trovaPesaro Orfei, gioiellino del Quattrocento veneziano più famoso, forse, come. I danni provocati dalla acqua granda di un paio d'anni fa ne avevano ......notorietà pubblica ed i Savoia gli conferirono alcuni incarichi per Capodimonte e per il... è collegata anche alla conoscenza del Morelli con Marianotra il 1873 - 74, che concorre, ...

Palazzo Fortuny ha (finalmente) riacquistato tutto il suo glamour Linkiesta.it

Palazzo Fortuny, 500 mila euro per il ripristino delle facciate interne VeneziaToday

La prima influencer di moda al mondo è nata negli anni 20 Marie Claire

Le più importanti riaperture museali del 2022 Finestre sull'Arte

Musei civici, riapre al pubblico il secondo piano del Museo Mariano ... Live Comune di Venezia

Il gioiellino del Quattrocento veneziano riapre le porte col botto: restauro, restyling e allestimento, tutto firmato da Pier Luigi Pizzi ...