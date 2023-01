Pablo Neruda avvelenato da Pinochet? Si riapre il caso

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Non un inesorabile cancro alla prostata come si disse, ma una micidiale tossina somministrata furtivamente, sarebbe stata la causa della morte del poeta, Premio Nobel per la Letteratura,...

Non un inesorabile cancro alla prostata come si disse, ma una micidiale tossina somministrata furtivamente, sarebbe stata la causa della morte del poeta, Premio Nobel per la Letteratura, quasi 50 anni fa. Una tragedia avvenuta dopo appena 12 giorni dal golpe del generale Augusto Pinochet che mise fine in Cile all'esperienza democratica ...Non un inesorabile cancro alla prostata come si disse, ma una micidiale tossina somministrata furtivamente, sarebbe stata la causa della morte del poeta, Premio Nobel per la Letteratura, quasi 50 anni fa. Una tragedia avvenuta dopo appena 12 giorni dal golpe del generale Augusto Pinochet che mise fine in Cile all'esperienza democratica ...

