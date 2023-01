Ottieni fino a 336 500€ per la perdita di un rapporto familiare | tabelle ricchissime

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) In linea di principio un grosso risarcimento è proporzionato ad un grosso danno. L’articolo 2043 del codice civile impone proprio un risarcimento proporzionato quando si è prodotto un danno. Questo articolo è la base per un ricchissimo risarcimento del quale è giusto che gli italiani abbiano piena compressione. In linea di principio quando un cittadino procura un danno ad un altro cittadino lo deve risarcire ma bisogna tenere presente che non sempre i danni si possono riparare. Risarcimento danni (I Love Trading)Quando si arreca un danno patrimoniale a un altro cittadino il danno va risarcito in modo tale che chi sia stato danneggiato non abbia patire nessuna conseguenza negativa. L’esempio più banale è proprio quello dell’incidente stradale. Se il danneggiante rovina l’auto del danneggiato deve erogare di una cifra pari al danno inferto alla sua auto. Ma i problemi maggiori arrivano ...