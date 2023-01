Oscar 2023 | Jimmy Kimmel preoccupato | Non voglio essere schiaffeggiato sul palco

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) I siti di scommesse stanno invitando a puntare su chi verràquest'anno dopo l'incidente del 2022 tra Will Smtih e Chris Rock.ha paura che quest'anno si ripeta l'incidente che ha reso glidel 2022 così memorabili. Stiamo appunto parlando dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock. Come ha notatonel corso del suo late show, i siti di scommesse suglipermettono di puntare sulla possibilità che si ripeta l'infame incidente. Il che, naturalmente, lo ha fatto preoccupare del fatto che si stia preparando tutto affinché lui finisca per. La speranza, ovviamente, è quella che un incidente simile non si ripeta, dato che ha messo in imbarazzo tutta l'Academy e ha costretto la stessa …

L'attore ritirò comunque il suo Premiodopo la brutta figura rimediata a livello internazionale. "Will Smith era devastato dopo lo schiaffo a Chris Rock agli" rivela Tyler Perry ...The Whale arriverà nei cinema italiani il 23 febbraiocon I Wonder Pictures e Unipol ... a partire dalle tre nomination ai premi(migliore attore, migliore attrice non protagonista e miglior ...

Oscar 2023, le nomination che regalano solo sorprese. La debacle di Avatar e la rivincita di Top Gun: Maverick Il Fatto Quotidiano

Oscar 2023, rock, ricordi e metaverso le candidature premiano il cinema che stupisce la Repubblica

Oscar 2023: la reazione di Angela Bassett alla nomination per Black Panther: Wakanda Forever BadTaste.it TV

Oscar 2023 nominations: Everything Everyone All at Once domina, per l'Italia il corto Le Pupille La Gazzetta dello Sport

Premi Oscar 2023, le nomination. Maestri e outsider, in lizza anche Alice Rohrwacher Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Trent’anni ricchi di grandi successi, con oltre tredici album all’attivo, 75 milioni di copie vendute in tutto il mondo e decine di premi nazionali e internazionali, un Grammy Award, quattro Latin ...