Orsi | “A Napoli Gollini può iniziare una nuova carriera Spalletti sfata un altro tabù”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Fernandodichiara che aPierluigipuòunaunFernando, ex calciatore, esprime la sua opinione sul grande girone d’andata disputato dalai microfoni di Radio Crc: “Meret non ha più l’alternanza e può avere anche diritto di sbagliare, le qualità le sta mettendo.a Firenze non si sentiva un dodicesimo perché non si sentiva inferiore a Terracciano, mentre Meret è fortissimo.se è intelligente e penso che lo sia, può ricominciare un’altra. Venire acon la possibilità di vincere lo scudetto e di farsi vedere ...

Nando Orsi ha messo in evidenza la situazione di casa Napoli soffermandosi sulla grande stagione disputata dalla rosa di Luciano Spalletti.Porte girevoli. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe acceso i fari su Guglielmo Vicario,.