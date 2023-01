Oroscopo Gennaio | Acquario

Leggi su lifeandpeople

Life&People.it 21– 19 febbraio Stelle sfolgoranti: il cielo ruota a vostro favore Nessuno riesce a tenervi a freno, siete un bolide lanciato verso il traguardo, un mustang selvaggio che galoppa libero, con la criniera al vento. Avete un'aura luminosa e benefica, sapete trasmettere emozioni positive e far arrivare a chi vi vive accanto la dolcezza del vostro animo. Marte, Saturno e Giove sono un tris d'assi molto positivo per la professione. Potete uscire bene da una controversia, risolvere un dilemma, rimuovere un ostacolo, dare il benservito a qualcuno che vi rallenta o innervosisce. Molto è possibile, basta crederci. Il cielo vi mette in mano delle buone carte, ma la partita dovete giocarla voi.