Oroscopo Febbraio | Vergine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Di Marte contro, molti di voi non ne possono più. Questo Mese anche Venere si mette di traverso, ma niente paura. È più che probabile il moltiplicarsi di impegni, scocciatori e seccature varie, però terrete egregiamente testa a tutto. Venere può immalinconirvi, farvi venire qualche crisetta di gelosia, forse vi sentite poco amati e desiderati. Il partner non vi capisce al cento per cento, è caldo come un ghiacciolo oppure asfissiante come un plaid a ferragosto. Tendete a dedicare tempo ed energie alla famiglia, al partner, al lavoro, a chi ha bisogno della vostre attenzioni, ma fareste bene a tenere un po' di tempo per voi. Rilassarvi, lontani da tutto e da tutti, vi fa benissimo.