Oroscopo Febbraio | Scorpione

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Venere stuzzica i sensi, genera pensieri maliziosi e sorrisi luminosi Avete sguardi che trafiggono e fanno cadere innamorato come una pera cotta chi desiderate. Non è nella vostra natura avere dubbi e insicurezze, non mostrate mai a nessuno la minima esitazione, ma adesso anche dentro di voi tutto sembra più facile ed emerge la vostra forza autentica. In amore, sapete l'affetto, la passione e la presenza che sapete dare, ma anche quanto calore affettivo volete ricevere. Il rapporto può essere messo in discussione se il partner si mostra freddo e distaccato. Mercurio non favorisce i rapporti coi colleghi e consiglia prudenza negli affari.