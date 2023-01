Oroscopo Febbraio | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

23 novembre – 21 dicembre Marte e Venere, gli dei dell'amore e della passione, sono in posizione critica Possibile qualche grattacapo, noie che impensieriscono, qualche momento burrascoso col vostro amore, oppure potreste avvertire un sottile senso di precarietà, di insoddisfazione, ma nulla di veramente serio. Giove, come un parafulmine celeste, vi evita temporali e saette pericolose. Può arrivare qualche giornata storta ma siete sempre un esempio di forza e resistenza. Il vostro carattere forte non si ferma davanti a nulla e soprattutto i nati in novembre hanno la possibilità di conquistare la vetta impossibile. Se siete single, non aspettatevi l'amore ideale al momento ideale. Pazienza.