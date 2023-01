Oroscopo Febbraio | Pesci

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Life&People.it 2o– 20 marzo Venere sensualissima nel vostro segno ma Marte in estenuante quadratura Sono soprattutto i nati tra 1 e 10 marzo ad essere elettrici, irrequieti, a tratti intrattabili e ingovernabili: chi li tocca rischia di prendere la scossa. In generale, però, tutto il segno ha un mese di alti e bassi con fasi di altalene umorali e alzate d'ingegno. Venere vi protegge, arrivano conferme, belle emozioni e messaggi d'amore, siete simpatici, adorabili, anche erotici, ma nervosetti. Con chi amate siete dolci, avvolgenti, buoni come una crostata appena sfornata, ma basta un niente per farvi cambiare d'umore. Siete da prendere con le pinze!