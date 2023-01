Oroscopo Febbraio | Gemelli

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Life&People.it 21 maggio -21 giugno Marte, Giove e Mercurio fanno il tifo per voi. Carisma alle stelle. Si moltiplicano fan club e appassionati, siete da applauso in molte cose che fate. Con questo bel cielo siete più ottimisti e positivi, gettate il cuore oltre l’ostacolo, non vi fermate mai, progettate, ideate, una ne fate e cento nel pensate. Avere una carica eccezionale, ma se siete di terza decade valutate con attenzione scelte importanti. Unico neo del mese, Venere vi guarda storto. La dea dell’amore non manda in frantumi i cuori, momenti caldi e appassionati non mancano, ma non promettete mari e monti, non dite piccole e grandi bugie perché non sempre la passerete liscia. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Gennaio 25, 2023 at 1:46 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are ...