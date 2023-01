Orologio dell' apocalisse | l' annuncio del Bollettino Scienziati Atomici

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Brutte notizie per l'umanità, la fine del mondo segnata dall'è stata anticipata: mancano 90 secondi a mezzanotte rispetto ai 100 indicati lo scorso anno. A rendere la catastrofe sempre più imminente è stata la guerra in Ucraina, unae ragioni primarie ma non l'unica, come ha spiegato ildegliche misura dal 1947 il tempo rimasto prima di una catastrofe nucleare.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Per il coordinatore campagne della Rete italiana pace e disarmo "la minaccia nucleare è concreta, serve una conferenza di pace" ...Nel 1947, gli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientist dell’Università di Chicago hanno creato il “Doomsday Clock” (Orologio dell’Apocalisse), un orologio simbolico volto a ...