Oriana Marzoli non ci sta e sbotta | “Con i fatti si capisce tutto”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)si confronta con Nicole Murgia sul comportamento di Daniele Dal Moro: lo sfogo della Vipnella scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì ha affrontato un confronto decisivo con Daniele Dal Moro. I due dopo aver discusso negli ultimi mesi sono tornati vicini ed hanno instaurato un bel legame. Ma dopo l’ultima puntata purtroppo Dal Moro ha preso una decisione che ferito e deluso profondamente la. Leggi anche —> Luca Salatino annuncia un problema di salute: “Speriamo bene” La VIP commenta l’allontanamento del gieffino… Daniele negli ultimi giorni si è allontanato definitivamente dalla coinquilina. In zona beautysi confronta con Nicole proprio riguardo l’atteggiamento assunto dall’imprenditore. La Murgia rivela inediti ...

Dopo la nuova puntata del reality show non è sfuggito il pentimento di Edoardo Donnamaria , non appenagli ha detto di essere rimasta delusa da lui per averla nominata. Nelle scorse ore Antonella Fiordelisi ha palesato il suo evidente fastidio per l'amicizia tra il suo fidanzato e la ...... membro del gruppo musicale Santi Francesi, sono stati paparazzati insieme: una nuova coppia Biagio D'Anelli in una diretta Instagram ha rivelato che la gieffina(accusata anche di ...

Oriana Marzoli puzza, gli insulti che arrivano dai social contro la modella Fanpage.it

Gf Vip 7, Oriana Marzoli dopo la nomination di Edoardo Donnamaria: “Ci sono rimasta male” Isa e Chia

Oriana Marzoli: "Daniele mi fa capire che non prova nessun interesse per me" - Mediaset Infinity Grande Fratello

Un aereo di coppia per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

GF Vip, la frase di Oriana su Daniele. Come ha reagito quando Luca Onestini... ilmessaggero.it

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 23 gennaio, Daniele Dal Moro si è allontanato da Oriana Marzoli ...Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno litigato per l'ennesima volta al Grande Fratello Vip, lei gli ha rivolto una grave accusa ...