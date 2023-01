Orecchie e code tagliate | blitz nei canili napoletani Sequestrate decine di Labrador e barboncini

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il Nas di Napoli hanno sottoposto a sequestro penale 16 cani di varie razze (, Chihuahua, Barboncino, Spitz di Pomerania) poiché rinvenuti in stato di abbandono in un canile della provincia, interessato anche da gravi carenze igienico-strutturali. Al titolare, deferito all’autorità giudiziaria, è stata anche contestata l’omessa procedura di attivazione dell’allevamento nonché la mancata registrazione degli animali mediante microchip. Il valore complessivo delle violazioni elevate ammonta a 8mila euro. Il Nucleo partenopeo ha altresì individuato, in un fondo privato della provincia di Napoli, e sottoposto a sequestro un canile con 49 cani privo di autorizzazione e realizzato con materiali inidonei per la natura degli animali. All’interno dell’area sono stati inoltre rinvenuti materiali di risulta provenienti da opere di demolizione. I due proprietari del terreno ...