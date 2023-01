Omicidio Mastropietro | la madre in tribunale con la foto del corpo di Pamela

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) "Guardate come l'hanno ridotta, ancora discutiamo sulla violenza sessuale". L'ha dichiarato Alessandra Verni, ladi, oggi 25 gennaio presente in aula a Perugia, per il processo di appello bis a Innocent Oseghale, accusato di aver ucciso, il 30 gennaio 2018, la diciottenne e aver smembrato il suo. Oseghale è stato condannato definitivamente per il delitto, ma la Cassazione ha rimandato gli atti a Perugia per giudicare sull'ipotesi della violenza sessuale. La donna ha indossato una maglietta con ledeldella figlia. Fuori dalle amiche della ragazza e i familiari hanno esposto striscioni in ricordo di: "Dopo cinque anni stiamo ancora aspettando giustizia. La bestialità non deve diventare ...

