Olio di CBD e sport | tutto quello che serve sapere

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sono tantissime le persone che ogni giorno praticano regolarmente, molte delle quali anche a livello agonistico partecipando a gare nazionali e internazionali. Purtroppo molto spesso, per avere performanceive migliori, vi sono atleti che fanno uso di sostanze illegali che rientrano nella categoria comunemente definita doping. Altre volte invece, il doping può risultare addirittura involontario a causa dell’assunzione di sostanze che inconsapevolmente vengono considerate tali dalla normativa attualmente in vigore. A tal proposito è dunque importante fare sempre molta attenzione alle sostanze che si assumono e valutare tutte le indicazioni fornite. In particolare, oggi ci soffermiamo sull’di CBD, sostanza benefica per la salute proprio corpo come viene approfondito in questa pagina, che secondo la normativa può essere ...