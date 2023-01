Oggi è biografa e amica di Papa Francesco

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nella settimana della Giornata della Memoria La7 si occupa stasera alle 21.15 di Edith Bruck, scrittrice e poetessa ungherese di 91 anni sopravvissuta ad Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen. Con il tempo, è riuscita a ricostruirsi una vita in Italia, nella Roma “eterna”, come definisce quella che ormai è diventata la sua patria, “tra piazza del Popolo e piazza di Spagna”. Giornata della memoria, tutti i film da vedere in tv guarda le foto Leggi anche › Giornata della Memoria: come parlarne ai bambini? ...