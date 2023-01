Obbligo UE della ristrutturazione green costa fino a 30 000€ a famiglia | stavolta niente bonus

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Una vera e propria sciagura sta per abbattersi sulle famiglie italiane e la responsabile è proprio la nuova direttiva dell’Unione Europea sullaobbligatoria delle case. Lo scopo dell’Unione Europea apparentemente è nobile ma gli effetti sono veramente disastrosi e persino la banca Centrale Europea non ha risparmiato polemiche a questa direttiva realmente pericolosa.case UE (I Love Trading)Si tratta di un pacchetto di norme dell’Unione Europea che impone agli Stati membri di rinnovare almeno il 15% del patrimonio edilizio in classe g portandolo alla classe e entro il primo gennaio 2027 per quanto concerne gli edifici non residenziali e entro il primo gennaio 2030 per quelli residenziali ovverosia le case degli italiani. Un costo insostenibile per troppe famiglie In teoria lo scopo è quello di ...