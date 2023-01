Nvidia Eye Contact | gli occhi guardano in camera anche se non lo stai facendo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Grazie all’intelligenza artificiale conEye, non distoglierai mai più lo sguardo da una videose in realtàguardando altrove. La funzione Eyesi basa sull’intelligenza artificiale per simulare l’aspetto che avrebbero i tuoise guardassi la teleinvece che altrove. Disponibile per il download in versione beta sia per sviluppatori che vogliono integrarla nelle loro app sia per tutti coloro che vogliono provarla sui propri PC. L’intelligenza artificiale ha bisogno di dormire e sognare per migliorareEyemostra un’altra funzione dell’IA Presentata al CES 2023 tenutosi ad inizio gennaio a Las Vegas, la nuova tecnologiaEye ...

La versione 1.4.0 della scheda graficapresenta 'Contact'. Si tratta di una funzionalità, spiegata in diversi tutorial sui socia, che tiene 'fissi' gli occhi del soggetto di fronte all'...E' chiaro che, come tutte le incredibili novità rese disponibili dall'intelligenza artificiale negli ultimi anni, ancheContact può essere usato per scopi positivi, ma anche negativi . Al ...

Nvidia released a beta version of Eye Contact, an AI-powered feature that automatically keeps your eyes in the centre of the frame, even if you're not looking at the camera in real life. The feature ...