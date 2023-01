Nuvolaris | la startup italiana che rivoluziona il cloud e piace a sviluppatori | professori e investitori

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Programmo da quando avevo14 anni e usavo un Commodore 64». A raccontarlo è Michele Sciabarrà, siciliano residente a Londra, una laurea in Scienze dell’Informazione, autore presso O’Reilly uno egli editori specializzati più prestigiosi al mondo e un curriculum di livello altissimo. “Ho lavorato per anni come sviluppatore, commerciale e consulente all’interno di tante aziende internazionali e ho capito che era questo il momento giusto per lanciare la mia“. Che cosa èè un sistema operativo per lo sviluppo inche permette aglidi essere più efficienti, più veloci e più precisi. “Oggi, – racconta Sciabarrà – chiunque voglia sviluppare, lo fa inperché è diventato impensabile produrre qualcosa che funzioni su ...

