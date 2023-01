Nuovo look per la #30 RLLR IndyCar

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La Dallara #30avrà la sponsorizzazione primaria di Kustom Entertainment, Inc. (KEI) per sette gare nell’ambito di unaccordo pluriennale. KEI è una nuova filiale dell’attuale sponsor della, Digital Ally, che continuerà a fornire ai fan filmati dietro le quinte dei preparativi di Harvey, Graham Rahal e Christian Lundgaard per la