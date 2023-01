Nuova collocazione per «Il Busto di giapponese» di Manzù

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’iniziativa. Da giovedì 26 gennaio il «di» di Giacomosarà visitabile dal pubblico all’ingresso della filiale di Intesa Sanpaolo in Piazza Vittorio Veneto, nel centro della città.

Dopo i due anni del Covid è esplosa unamodalità di disagio di minori e adolescenti che ...prendere se sarà eletto Presidente della Lombardia La mia Lombardia sarà coerente con la...Lasede si compone infatti di due piani, che verranno completamente riallestiti con arredi ...contestualmente una graduale revisione del patrimonio della biblioteca e della sua, con ...

Nuova sede per Bim-Gsp Il presidente del Consiglio di Bacino ... Bellunopress

Nuova sede della polizia: blitz al ministero LA NAZIONE

Amici dei Bambini apre una nuova sede a Monghidoro Vita

Castiglione, nuova sede della biblioteca Celso Omicini ... Ravenna24ore

Il restyling della Land Rover Range Rover Velar si mostra in un primo teaser MotoriSuMotori

TREVISO - Via libera al nuovo indirizzo serale Servizi per la sanità e l'assistenza ... la classe che si formerà sarà ospite del Mazzotti. Ma si tratterà di una collocazione temporanea», ha precisato ...Giovedì 26 gennaio alle 10 ci sarà la presentazione della nuova collocazione della scultura bronzea di Giacomo Manzù «Busto di giapponese» . L’opera, realizzata come esemplare unico nel 1980, donata ...