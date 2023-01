(Di mercoledì 25 gennaio 2023) MILANO - Bmw M continuerà a concentrarsi sui modelli in edizione speciale di grandenella sua gamma di prodotti del 2023. La nuovissima Bmw M3 CS aumenta ancora ildache ...

LaM3 CS sarà costruita in serie limitata presso lo stabilimento delGroup di Monaco a partire da marzo 2023 e il lancio partirà nello stesso mese. Stati Uniti, Germania, Regno Unito e ...Sopra e sotto la pelle, laM3 CS sfoggia una dose impressionante di muscoli, con una generosa presenza di appendici aerodinamiche in fibra di carbonio a conferirle un look ancora più ...

BMW R 1300 GS, R 1400 GS e M 1300 GS sono le novità più attese Motociclismo.it

BMW M3 CS 2023: più fascino e maggior leggerezza GPOne.com

Nuova Bmw M3 CS, fascino da corsa Tiscali

Ufficiale la nuova BMW M3 CS: 550 CV di pura potenza tedesca Everyeye Auto

Pirelli P Zero Elect, il pneumatico della nuova BMW i4 M50 ilGiornale.it

Dopo l'esclusiva M4 CSL, BMW offre un altro frutto della propria tradizione sportiva con la M3 CS, la versione più adatta agli amanti dei track-day della berlina bavarse. (ANSA) ...Tutto ciò conferisce alla Bmw M3 CS un carattere tutto suo: la capacità di offrire un feeling M puro che emoziona e coinvolge a ogni chilometro, sia su strada che in pista. La propulsione della nuova ...