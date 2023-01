Notizia del disastro

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Raymond Chandler sosteneva che i poliziotti non dicono mai addio, Roberto Alajmo conferma che nemmeno gli scrittori ne sono in grado (e per fortuna), soprattutto quando si ritrovano coinvolti in storie difficili da accettare come da raccontare, fatte di destini incoerenti e drammatici., ripubblicato da Sellerio dopo la prima edizione del 2001, è al tempo stesso un romanzo e un’indagine giornalistica al cui centro ruota la vicenda tragica deldi Punta Raisi del 1978. Poco dopo la mezzanotte del 23 dicembre, il volo Alitalia 4128 cadde nel mar Tirreno a pochi chilometri dall’aeroporto, più di cento i morti. Una tragedia dimenticata, schiacciata dalla successiva strage di Ustica del 1980 con cui spesso viene confusa. Nel suo romanzo, Roberto Alajmo non entra nel merito della tragedia che è segnata da contraddizioni e aspetti oscuri come è spesso tipico dei ...