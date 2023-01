Norme bancarie europee | siamo a una svolta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La Commissione per i problemi economici e monetari ha adottato la «Posizione negoziale» del Parlamento Europeo sul «Pacchetto bancario 2021» nell'ambito del processo di recepimento degli standard di Basilea 3+ nell'ordinamento bancario dell'Unione. Tale Posizione - che il Parlamento difenderà in sede di Trilogo (il negoziato finale tra Parlamento, Consiglio e Commissione) - comprende anche una modifica all'art. 97 della Direttiva 2013/36/UE (cosiddetta CRD) che inserisce potenziali e significativi alleggerimenti di oneri burocratici impropri per le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen e altre tipologie di banche cooperative e/o locali. Federcasse, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen alla quale aderiscono anche le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cassa Centrale, valuta con favore lo sforzo di ...

Augusto Dell'Erba, presidente di Federcasse, ha accolto con particolare favore l'emendamento promosso dal Credito Cooperativo per una maggiore proporzionalità delle regole per il sistema bancario Ue.Federcasse, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen "valuta con favore lo sforzo di bilanciamento del Parlamento Europeo" in merito al recepimento del ...