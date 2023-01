Nordio in bilico? Ma se l' ho visto al Quirinale | Gasparri spegne la polemica

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) "in? L'hoquesta mattina è in ottima forma alper i saluti ai membri uscenti del Csm". Così il Vicepresidente del Senato, Maurizio, a margine del vertice del centrodestra con Fitto sui balneari. E ancora: "Voglio pubblicamente ringraziare il ministro della giustiziaper le parole che ha avuto in Parlamento a difesa di Mori e degli altri valorosi carabinieri che sono stati protagonisti della lotta alla mafia., da Ministro della Giustizia e da ex magistrato, ha detto parole di verità. Chi risarcirà queste persone? Perché sono stati messi sotto processo degli eroi della lotta alla mafia?".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

decisiva nel cammino della riforma della giustizia annunciata dal Guardasigilli Carlo. Poi lo stop e la virata su Felice Giuffrè, professore di diritto a Catania, la cui nomina resta in...

Cambiamenti in arrivo nei prossimi giorni anche al'Agricolutura, alla Salute, all'Istruzione e alla Giustizia. Tutti i nomi ...