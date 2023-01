Nordcorea | lockdown di 5 giorni a Pyongyang per “aumento malattie respiratorie”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Le autoritàne hanno ordinato undi cinqueper i residenti dia partire da oggi a causa dell’dinon meglio specificate, come riportato dal portale sudcoreano NK News. L’avviso del governono citato dal media di Seul non menziona il Covid-19, ma ordina che i residenti della città rimangano nelle loro case fino alla fine di domenica e si sottopongano a controlli della temperatura più volte al giorno. Ieri NK News aveva riferito che i residenti disembravano fare scorta di merci in previsione di misure più severe. Non è chiaro se anche in altre aree della Corea del Nord siano in atto nuovi blocchi. L'articolo proviene da Italia Sera.

