Nonna si fa pagare per tenere il nipotino | “20 euro l’ora” La reazione choc della figlia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)o babysitter? La storia divide il web. La gioia di fare entrare nella propria vita un bebè ma anche una nuova organizzazionevita quotidiana: come fare? Ormai la vicenda è diventata discussa e c’è chi sarebbe dalla parteche avrebbe chiesto una cifra alper badare al. Il raccontoneomamma ai tabloid inglesi.chiede soldi per badare al. La storia è realmente accaduta e rappresenta motivo di acceso dibattuto tra gli utenti. La coppia ha dato alla luce un bebè ma gli impegni quotidiani hanno portato a prendere la decisione di incaricare una baby-sitter per badare al figlio in loro assenza. Ma come non chiedere prima la disponibilità alla? Leggi anche: ...