Non solo Twitter e Meta | grandi aziende tra cui Microsoft e Google licenzieranno molti dipendenti

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le principali società oche gestiscono social network o si occupano di altri settori legati alla tecnologia e al digitale stanno riducendo di molto il personale. Di “licenziamenti di massa” si è parlato molto quando Elon Musk, diventato capo dialla fine di ottobre del 2022, ha deciso di licenziare circa la metà dei 7.500totali della società. Poco dopo ancheha annunciato che avrebbe licenziato 11mila dei suoi 87milatotali. Altresocietà come Amazon,e Spotify hanno preso decisioni simili a partire dall’inizio dell’anno: anche per questo si è iniziato a parlare di “crisi di Big Tech”. Apple rappresenta l’unica eccezione in questo quadro generale di crisi del settore tecnologico ...

... è una pratica abbastanza comune tra gli appassionati e coloro che vogliono provare tutte le ultime novità tecnologiche, anche grazie ad un florido mercato di scambi tra usati esi può ...... che produce una corrente soggetta a oscillazioni regolari, questo circuito ha oscillazioni che... La produzione di questi gioielli èun primo passo: la prossima tappa sarà utilizzare le sfere ...

Milan, non solo Zaniolo: piace anche Saint-Maximin Fantacalcio ®

El Shaarawy, non solo calcio: il ‘Faraone’ investe nel mercato immobiliare ForzaRoma.info

Non solo Zaniolo e Karsdorp: Roma, vicina la cessione di Matias Vina al Bournemouth TUTTO mercato WEB

Skriniar, Zaniolo e gli altri: quando le scelte sul futuro mandano in tilt i campioni La Gazzetta dello Sport

Non solo Shakira, Piqué ha tradito Clara Chia Martì con l'avvocatessa: l'incredibile retroscena! Corriere dello Sport

Le cose oggi sono cambiate e Ariete, come Mara Sattei, Lazza, Tananai - solo per citarne alcuni - hanno pieno diritto di sedere li' , al tavolo dei grandi. "Probabilmente qualche tempo fa non avrei ...Se arrivasse solo una revisione delle regole degli aiuti di Stato "sarebbe ... Se la risposta Ue sarà "liberare soltanto le mani dei singoli Stati europei, perché altrimenti non spaccheremo ...