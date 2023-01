“Non siamo stati capaci di reagire” | Niccolò Cappelletti commenta lo 0-3 subito dalla ErmGroup San Giustino a San Lazzaro contro la Geetit Bologna

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)Cappelletti in battuta Cosa è successo allaSannella partita disputata a San Lazzaro di Savena e persa per 0-3 contro la? La domanda ègirata allo schiacciatoreCappelletti, protagonista in attacco nel primo set, quello poi perso ai vantaggi e l’unico nel quale i biancazzurri sonoall’altezza della situazione, anche se… “Vi sonodegli episodi che lo hanno compromesso – rispondeCappelletti – e fra questi ci mettiamo anche il fischio dell’arbitro, che ha fatto ripetere un’azionequale sarebbe scaturita una “free ball” per noi, con la possibilità di andare sul 24-21. Il resto è responsabilità nostra. Stavamo ...