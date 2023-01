«Non mi è rimasta più nemmeno una zappa» Aperta una raccolta fondi per l’azienda agricola bruciata

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Bergamo. L’incendio l’altra notte alla Demetra in via Guerrazzi al Villaggio degli Sposi. Danni per circa settantamila euro. L’ombra del dolo sul rogo. Partita unasu Gofundme. Si muove l’associazione «Per il Villaggio».