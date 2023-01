Non così vicino | Tom Hanks | Il regista mi ha dato un consiglio senza precedenti

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tomha rivelato che, durante le riprese di Non, Marc Forster gli haunche prima d'ora non aveva mai ricevuto da un. Tomnon è stato nominato agli Oscar 2023 per Nonma la performance dell'attore nel dramma di Marc Forster ha conquistato sia il pubblico che la critica: per quanto sembri impossibile, una delle chiavi della sua interpretazione è stata un "" che ilhaal veterano di Hollywood. In Noninterpreta un vedovo che si è ritirato nella sua casa, emergendo solo per interagire con i ...