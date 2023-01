Non ci resto nemmeno morto fino a 72 anni Non è vita L' idea di alzare l' età pensionabile agita la Sanità

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il governo Meloni sta cercando un modo per fronteggiare la grave crisi sanitaria, dovuta alla carenza di medici dopo le dimissioni di massa avvenute nei duedella pandemia da Covid. In Senato si sta discutendo di un emendamento della maggioranza al Dl Milleproroghe che, se arriverà in fondo, - si legge su Repubblica - farà salire ancora più su l’età media dei professionisti della cura, che è già di 56. Il progetto è dila soglia pensionisticaa 72e sta facendo rumore. In particolare, non piace agli ospedalieri. I medici oggi possono andare in pensione a 70. In realtà,a quell’età arrivano soprattutto gli universitari, se si parla di dipendenti del sistema sanitario. Gli ospedalieri si fermano prima, a 67, e ...