“Non abbiamo inventato la perdita del bambino” | Claudio Santamaria sulle pesanti accuse di Roberta Bruzzone

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’attoreha pubblicato un lungo sfogo su Instagram dove ha dichiarato che la criminologaha messo in dubbio l’aborto della moglie di, la giornalista Francesca Barra., 48 anni, ha scritto che di recente è stato condiviso un audio in cuiaccusa lui e Francesca Barra, 44 anni, di aver mentito sull’aborto di quest’ultima, avvenuto nel 2019. “Pare che la notizia l’abbia inventata“, avrebbe detto la criminologa. “È stato condiviso un audio con alcune conversazioni private della criminologache offende me e mia moglie Francesca Barra (l’audio era più lungo di quello che ascoltate e riguardava anche me) sostenendo chementito sulla ...

che chi abbia maltrattato la ex eurodeputata greca possa esser processato per un reato che non appare nel codice penale belga, la tortura, ma non cambia di una virgola che i modi impiegati per portare ...