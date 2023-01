No! Questa farina dell’Ue non è ricca di proteine perché ci sono dentro gli insetti

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’Unione Europea ha approvato il commercio di prodotti contenentidi grillo per il consumo alimentare lo scorso 5 gennaio. Tra le caratteristiche che posspingere i consumatori a preferire prodotti addizionati con queste farine rispetto a quelli che contengono solo farine vegetali c’è l’alto contenuto proteico degli, che al contrario degli alimenti vegetali consentono di integrare tutti gli amminoacidi essenziali di cui il corpo ha bisogno a partire da una singola fonte. Tuttavia, ciò non vuol dire che le farine di cereali non contengano. Anzi. Propriofalsa credenza è alla base delle lamentele di alcuni utenti su Facebook, che considerano l’Ue un’organizzazione “criminale” solo per aver consegnato tramite il proprio Fondo di aiuti agli indigenti (FEAD) della ...